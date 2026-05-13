Ahsoka: Sesong 2 har premiere tidlig i 2027

Ahsoka ble raskt en stor favoritt blant fans som tidligere hadde sett de animerte Star Wars-seriene Clone Wars og Rebels, og spesielt Rebels, som tilbyr en litt mer mystisk og spirituell versjon av Star Wars enn de mer actionfylte, Force-tunge produksjonene Disney har gitt ut. Derfor var det så mange som gledet seg til Ahsokas tilbakekomst i år - men dessverre har vi dårlige nyheter.

Under en Disney Upfront-presentasjon på tirsdag ble det bekreftet at serien ikke kommer tilbake før i 2027. Dette ble bekreftet av Rosario Dawson, som spiller Ahsoka, men hun forble optimistisk og sa :

"Det er virkelig spesielt å se all kjærligheten fra fansen der ute for Ahsoka og hennes mannskap. Jeg kan fortelle dere at denne sesongen er kampene større og innsatsen er høyere. Vi gleder oss til dere får se det."

De fremmøtte fikk se et kort klipp fra sesong to, og det ble også bekreftet at hele rollebesetningen kommer tilbake i sesong to (med unntak av den tragisk avdøde Ray Stevenson i rollen som Baylan Skoll, som vil bli erstattet av Rory McCann) ... og dette inkluderer en viss Hayden Christensen i rollen som Anakin Skywalker.