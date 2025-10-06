Ahsoka-skuespillerinnen velger sitt favorittminne fra Star Wars: The Clone Wars

HQ

Det er få karakterer som har skilt seg mer ut i den moderne Star Wars-æraen enn Ahsoka. Padawanen som ble til en kriger som kjemper på Lysets side, har blitt spilt av Ashley Eckstein siden lanseringen av Star Wars: The Clone Wars i 2008, og har vært en del av en galakse langt, langt borte i nesten 20 år.

Vi snakket med Ashley Eckstein på San Diego Comic-Con Málaga nylig, og spurte om hun hadde et favorittminne fra tiden hun har gitt stemme til karakteren. Det er et vanskelig spørsmål, men Eckstein hadde følgende å si :

"Vel, jeg tror, spesielt i Star Wars The Clone Wars, at vi alle spiller inn som en rollebesetning. Så vi er alle sammen, som et skuespill, som et hørespill. Så jeg likte å være i studio og spille inn sammen som en rollebesetning."

"La oss se, Mortis-trilogien, som er tre episoder i Star Wars The Clone Wars. Det var noen av favorittene mine da jeg spilte inn med Matt Lanter, James Arnold Taylor og Sam Witwer. Så jeg liker å være sammen med de andre skuespillerne", fortsetter hun.

Mortis-buen føltes ikke som noe annet vi hadde sett i Star Wars: The Clone Wars på det tidspunktet. Anakin, Ahsoka og Obi-Wan reiser til et rike laget av Kraften og møter vesener som legemliggjør både den lyse og den mørke siden av den. Hvis du vil høre om flere høydepunkter fra Ecksteins tid som Ahsoka, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor :