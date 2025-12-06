Ahsoka-stjerne kommer ikke tilbake da Disney "ikke kunne betale meg det jeg trengte å få betalt"

HQ

Når Ahsoka til slutt kommer tilbake til Disney+ for sin andre sesong, vil den mangle et av de originale rollebesetningsmedlemmene, ettersom Claudia Black ikke vil gjenta sin rolle som Klothow, en av Nightsisterene. Årsaken bak dette har skuespilleren forklart til Bleeding Cool, hvor hun bemerker at det var på grunn av en lønnskonflikt og innspillingsstedet.

Da hun snakket om Ahsoka, begynte Black med å snakke om elefanten i rommet som er sesong 2, ved å forklare følgende.

"Vel, jeg skal være åpen. De plukket opp sesong to, plukket meg opp med den, og så kunne ikke Disney, som strukturerer ting annerledes i disse dager, betale meg det jeg trengte som alenemor for å holde alt ansvaret mitt gående hjemme i Los Angeles, fordi de filmet i London. Det var ikke noe de kunne få til, og derfor måtte jeg trekke meg for sesong to."

Black bemerket at dette var "veldig trist for meg" og at hun er "takknemlig for at jeg fikk være i det universet". Når Black nå forlater en galakse langt, langt borte, er spørsmålet om rollen vil bli ombesatt, eller om vi rett og slett ikke får se Klothow i den kommende episoderunden, som er ferdig innspilt og sannsynligvis vil ha premiere i 2026.