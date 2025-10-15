AI-artikler overgår menneskeskrevne artikler på internett
Men ikke denne artikkelen. Denne er skrevet av et menneske som er veldig bekymret for arbeidet sitt akkurat nå
Helt siden ChatGPT ble sluppet løs på verden i 2022, har folk brukt GenAI mye mer. For det meste ser vi virale innlegg om bildegenerering, videoer som gjør Hollywood "foreldet" og alt det der, men det er også mye AI-skriving som dominerer internett. I november 2024 overgikk AI-artikler til og med de som var skrevet av mennesker på nettet.
Det kommer fra SEO-firmaet Graphite, som rapporterer at antallet AI-tekster på internett har økt dramatisk. Men økningen kan være i ferd med å avta, ettersom antallet AI-artikler har flatet ut noe siden mai 2024.
Graphite bemerker også at AI-artikler ikke har en tendens til å dukke opp like tydelig på Google og ChatGPT, noe som betyr at selv med AI-oversikter, sammendrag og lignende, prioriterer de store søkemotorene fortsatt arbeidet til ekte mennesker.
Noe denne studien ikke så på, var AI-genererte, men menneskeredigerte artikler, en trend som kan være enda mer utbredt på internett. Så selv om det finnes mye AI-dritt der ute akkurat nå, er det sannsynlig at det som fortsatt får flest visninger, er skrevet av en ekte person. Hurra?