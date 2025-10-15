AI-artikler overgår menneskeskrevne artikler på internett

HQ

Helt siden ChatGPT ble sluppet løs på verden i 2022, har folk brukt GenAI mye mer. For det meste ser vi virale innlegg om bildegenerering, videoer som gjør Hollywood "foreldet" og alt det der, men det er også mye AI-skriving som dominerer internett. I november 2024 overgikk AI-artikler til og med de som var skrevet av mennesker på nettet.

Det kommer fra SEO-firmaet Graphite, som rapporterer at antallet AI-tekster på internett har økt dramatisk. Men økningen kan være i ferd med å avta, ettersom antallet AI-artikler har flatet ut noe siden mai 2024.

Graphite bemerker også at AI-artikler ikke har en tendens til å dukke opp like tydelig på Google og ChatGPT, noe som betyr at selv med AI-oversikter, sammendrag og lignende, prioriterer de store søkemotorene fortsatt arbeidet til ekte mennesker.

Noe denne studien ikke så på, var AI-genererte, men menneskeredigerte artikler, en trend som kan være enda mer utbredt på internett. Så selv om det finnes mye AI-dritt der ute akkurat nå, er det sannsynlig at det som fortsatt får flest visninger, er skrevet av en ekte person. Hurra?

Dette er en annonse: