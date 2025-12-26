AI-boom øker formuen til amerikanske teknologimilliardærer med 500 milliarder dollar i 2025

HQ

Den AI-drevne økningen i aksjemarkedet i år har lagt mer enn en halv billion dollar til formuene til USAs toppteknologimilliardærer, viser data (via The Guardian). Den samlede formuen til de 10 rikeste amerikanske teknologigrunnleggerne og -lederne steg fra 1,9 billioner dollar til nesten 2,5 billioner dollar i løpet av året frem til julaften.

Elon Musk

Elon Musk, verdens rikeste person, var blant de største vinnerne. Hans nettoformue steg med nesten 50 % til 645 milliarder dollar, drevet av elbilselskapet Tesla og hans satsing på kunstig intelligens, xAI. Musk ble den første personen noensinne som passerte 500 milliarder dollar i nettoformue i oktober, og han kan bli verdens første billionær hvis Tesla når sine ambisiøse mål.

Larry Page, Jeff Bezos, Jensen Huang

Googles medgrunnlegger Larry Page og Amazons grunnlegger Jeff Bezos opplevde også enorme gevinster, med formuer som steg til henholdsvis 270 milliarder dollar og 255 milliarder dollar. Nvidia-sjef Jensen Huang fikk en gevinst på 41,8 milliarder dollar, noe som økte formuen hans til 159 milliarder dollar, etter at etterspørselen etter avanserte AI-brikker gjorde at selskapets markedsverdi passerte 5 billioner dollar i oktober.

Bernard Arnault, Amancio Ortega

Mens teknologi dominerte gevinsten, var det også andre milliardærer som tjente på det. Den franske luksusvaremagnaten Bernard Arnault la til 28,5 milliarder dollar, og den spanske Inditex-eieren Amancio Ortega tjente 34,3 milliarder dollar, delvis på grunn av rekordutbytte fra detaljhandelsimperiet hans, som blant annet omfatter Zara.