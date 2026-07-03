AI-boomen har gitt nytt liv til den kriserammede NAND-minnebransjen og syvdoblet verdien av Kioxia

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Kioxia, chip-produsenten med hovedkontor i Kitakami (Japan), holdt i dag en seremoni ved fabrikken for å markere bedriftens oppgang og den kometaktige økningen i aksjekursen, drevet av oppgangen i AI-investeringer.

Selskapets aksjekurs har hittil i 2026 steget syv ganger, og det har for tiden en markedsverdi på over 250 000 millioner dollar, noe som til og med overgår Toyota Motor.

Kioxia, tidligere kjent som Toshiba Memory, var selskapet som oppfant NAND-flashminne på 1980-tallet, og prisen på dette hadde stupt frem til 2024. Med fremveksten av AI og etterspørselen etter DRAM-minnebrikker har etterspørselen etter NAND-minne nå skutt i været, og Kioxia står for praktisk talt hele denne etterspørselen. Ifølge Reuters-rapporten ligger Kioxia to til fire år foran konkurrentene når det gjelder ytelse og energiforbruk for NAND-minne.

Japan har til hensikt å gjenskape forrige århundres økonomiske mirakel i denne nye AI-æraen, og i mars i fjor kunngjorde statsminister Sanae Takaichis regjering et mål om å femdoble salget av innenlandsproduserte brikker innen 2040.