AI brukes til å utvikle en "fundamentalt ny" vaksine for å beskytte mot pandemier

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Til tross for alle frustrasjonene kunstig intelligens skaper i underholdningsverdenen, viser teknologien seg å være ganske nyttig på vitenskapens område. Ifølge BBC News rapporteres det at kunstig intelligens brukes i et forsøk på å skape "fundamentalt nye" typer vaksiner som vil ha bredere bruksområder, takle flere virusstammer og potensielt være en måte å bekjempe vanlig influensa, ebola og til og med covid på.

Det er teamet ved University of Cambridge som bruker kunstig intelligens til å utvikle nye vaksiner, og prosessen går ut på at kunstig intelligens utvikler en nøkkelkomponent i en vaksine og deretter prøver den ut på mennesker. Målet er at i stedet for at en vaksine retter seg mot den aktuelle virusstammen før den muterer og gjør vaksinen foreldet eller mindre virkningsfull, vil denne nye stilen kunne rette seg mot alle virusstammer, noe som potensielt kan utrydde den neste pandemien før den noen gang kan ta form.

AI tar den genetiske koden til et virus og lager deretter et "superantigen" som kan trene opp menneskets immunsystem til å kunne bekjempe de ulike virusstammene, i stedet for at det trengs en ny vaksine for å gjøre det.

Professor Jonathan Heeney fra University of Cambridge har sagt om innovasjonen at "dette er et grunnleggende skifte i hvordan vi forbereder oss på pandemier" og at det "handler om å lage vaksiner som beskytter oss, ikke bare mot dagens virus, men som beskytter oss mot det som kan forårsake neste utbrudd eller sykdom."

Foreløpig er forsøkene fokusert på små prøvegrupper, men det er planer om å skalere opp i nær fremtid for å gjennomføre et nytt forsøk som inkluderer 200 personer, opp fra 39 i den første testen.