AI-drevet robot danser for Putin bare dager etter at en av dens følgesvenner snublet

En ny video kommer fra Russland. Denne gangen ser Putin på en AI-drevet humanoid robot som danser under en teknologiutstilling arrangert av Sberbank, Russlands største bank.

Roboten, som har fått navnet Green, presenterte seg for presidenten som "den første russiske humanoiden med innebygd kunstig intelligens" før den fremførte en koreografert rutine til sin favorittlåt.

"Mitt navn er Green. Jeg er den første russiske humanoide roboten med innebygd kunstig intelligens. Det betyr at jeg ikke bare er et program på en skjerm, men en fysisk legemliggjøring av teknologi", sa roboten til presidenten.

Russlands president Vladimir Putin fulgte forestillingen på nært hold, og sikkerhetsteamet hans sørget for at roboten holdt seg på sikker avstand. Senere beskrev han dansen som "veldig vakker" og takket Green, før han fortsatte sin omvisning i utstillingen.

Begivenheten kommer etter en mindre grasiøs debut av en annen russisk robot, Aidol, som falt på trynet under en presentasjon i Moskva bare noen dager tidligere. Det uhellet vakte stor oppmerksomhet på nettet, noe som gjorde Greens glatte opptreden til et øyeblikk under høyt press.