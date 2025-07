AI Elvis-opplevelse kritiseres av deltakerne

HQ

Se opp Willy Wonka Experience Glasgow, du har fått konkurranse. Elvis Evolution fra Layered Reality har etterlatt seg svært skuffede deltakere etter arrangementet, som ble annonsert i januar 2024. På det tidspunktet ble det sagt at showet ville "bruke kunstig intelligens og ha holografiske projeksjoner av stjernen".

Det var imidlertid ingen holografisk Elvis, noe Layered Reality gjorde klart senere i 2024. Det hindret imidlertid ikke deltakerne i å lufte frustrasjonene sine. Mark og Tracey Baldwin betalte £300 for sine Super VIP-billetter, selv om de sa at de følte seg "mer som krus enn VIP-er" da de snakket med BBC.

"Det var en katastrofe fra start til slutt, det var ingen Elvis, det var bare en video av ham som du kunne se på YouTube", sa fru Baldwin. Layered Reality har erkjent og svart på kritikken, og sier :

"Et lite antall mennesker har påpekt at de forventet en hologramkonsert, på grunn av den første kunngjøringen som ble gjort i januar 2024. Som med mange komplekse produksjoner som tar to år å utvikle, utviklet konseptet seg fra disse tidlige stadiene, og dette ble gjort klart da billettene ble lagt ut for salg i oktober 2024. Vi tok til slutt den kreative beslutningen om ikke å etterligne Elvis' opptredener. Disse øyeblikkene viste seg å være for ikoniske og uerstattelige. I stedet bruker vi kunstig intelligens til å oppskalere arkivopptak og i øyeblikk vi vet skjedde, men som det ikke finnes opptak av, og tilbyr en ny innfallsvinkel til hans verden."

