AI er "et symptom på en bredere kulturell og økonomisk forråtnelse", sier Backrooms direktør

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Mens kreative krefter i filmindustrien tar stilling til AI, og til og med noen giganter som Martin Scorsese går all-in på den nye teknologien, har 20 år gamle Kane Parsons plassert seg selv i anti-AI-leiren, ettersom han ikke ser noen grunn til å bruke den kreativt. Regissøren Backrooms ser ikke mye bruk for generativ AI i det hele tatt, spesielt ikke for innovasjon.

I en samtale med The Australian (via Variety) forklarte Parsons at han heller vil se teknologien borte. "Hvis jeg kunne knipse med fingrene og få generativ AI til å forsvinne for alltid, ville jeg sannsynligvis gjort det," sa han. "Kreativt sett har jeg ingen glede av å bruke disse verktøyene. Det ødelegger helt og holdent formålet for meg."

Parsons beskrev AI som "genuint skadelig" for kreativiteten, og hevdet at det ikke hjelper noen med å komme opp med noe nytt. Men han kunne godt tenke seg å utforske tematikken rundt kunstig intelligens og bruken av den i en fremtidig film.

"Det som interesserer meg mer, er å stille kunstneriske spørsmål. Vi lever allerede i en verden der du går utenfor og ser reklametavler og skilt som er åpenbare AI-produkter. Det har blitt en del av vår visuelle virkelighet. For meg føles generativ AI mindre som innovasjon enn som et symptom på en bredere kulturell og økonomisk forråtnelse," sier han.

Parsons' regidebut, Backrooms, gikk til topps på kino i USA forrige helg. Filmen er stolt av å bruke massive fysiske kulisser, og har til og med hyret inn en svært høy mann til å spille en av entitetene i filmen, i stedet for å lage den utelukkende ved hjelp av CGI.