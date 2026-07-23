AI forventes ikke å føre til et kraftig fall i sysselsettingen, viser en ny studie

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En av de største fryktene folk har når det gjelder AI i dag, er dens innvirkning på arbeidsmarkedet. Hvis en AI kan gjøre jobben din, hvorfor trenger du da å være der for å gjøre den? Imidlertid har bemanningsselskapet Adecco i en ny studie avslørt at de ikke tror AI vil føre til et kollaps i sysselsettingen, og administrerende direktør i det Zürich-baserte selskapet mener at bedrifter som bruker AI som påskudd for nedskjæringer, egentlig bruker det som en unnskyldning for å unngå andre problemer.

Ifølge Reuters har arbeidsgivere oppgitt AI som hovedårsaken til nesten en fjerdedel av nedbemanningene i USA i år. Men selv om Microsoft, Google og andre selskaper investerer stort i teknologien, mener Denis Machuel i Adecco at dette ikke er for å erstatte arbeidsplasser.

«AI medfører en enorm utvikling i arbeidslivet, men en jobbapokalypse er ikke i sikte. Det handler mer om endrede roller og oppgaver enn om å eliminere arbeidsplasser. Ut fra de dataene vi har så langt, er det ingen holdepunkter for at vi vil oppleve et annet scenario med AI,» sa han.

Tidligere teknologiske fremskritt, fra bruken av dampkraft til internett, har ikke ført til masseoppsigelser, men har i stedet endret måten folk har jobbet på, ifølge Machuel. AI vil etter hans mening bare skape et lignende miljø.