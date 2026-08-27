Musikk skapt av AI forbudt av den australske bransjeorganisasjonen for plateindustrien

HQ

Et stort problem i dagens verden er at det er så vanskelig å skille mellom hva som er AI og hva som ikke er det. Forfalskninger sprer seg, og bekymringen for at dette vil ha en negativ innvirkning på kunsten er en reell frykt, siden AI i så stor grad er avhengig av å bruke eksisterende materiale som grunnlag.

Nå har den australske platebransjeforeningen (takk, AP) kunngjort at AI-generert musikk fremover vil bli fullstendig utestengt fra hitlistene. Forbudet gjelder imidlertid kun sanger som er skapt utelukkende av AI; hvis AI kun brukes i mindre grad, anses det fortsatt som akseptabelt.

Målet er å beskytte menneskelig kreativitet, og derfor vil AI-generert musikk også bli ekskludert fra ARIA Awards.