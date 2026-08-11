AI-generert tekst vil ikke lenger være umulig å oppdage takket være et «usynlig» vannmerke

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Det blir stadig vanskeligere å skille mellom tekst skrevet av mennesker og AI-generert tekst, men i EU er det innført tiltak for å forhindre dette, spesielt når det gjelder åpenhet og juridiske forpliktelser. Nå sier Anthropic, utvikleren av Claude, at nye modeller faktisk vil merke AI-generert innhold fra lanseringen av. Nærmere bestemt vil Claude-modeller som lanseres i EU fra og med 2. august 2026 støtte maskinlesbar merking, der generert tekst vil inneholde innebygde vannmerker og støttede filer vil inneholde digitalt signerte opprinnelses- metadata. Anthropic hevder at de også jobber med å legge til merking i eldre Claude-modeller.

I praksis betyr dette at Claude-generert tekst vil inneholde et usynlig vannmerke. Anthropic forklarer at vannmerket er vevd inn i selve teksten, ikke påvirker betydning, kvalitet eller lesbarhet, og kan følge med teksten når den kopieres og limes inn andre steder. Det har imidlertid allerede blitt reist bekymringer om kvaliteten på den genererte teksten eller om potensielle verktøy og teknikker for å omgå systemet, for eksempel av GPTZeros tekniske sjef Alex Cui.

Systemet er faktisk utformet for å sikre åpenhet, men det er ikke idiotsikkert. Anthropic understreker at deteksjonen vil indikere at innholdet kan ha blitt behandlet av Claude, ikke bevise fullstendig forfatterskap. Merkene kan også forsvinne eller bli umulige å oppdage hvis teksten blir kraftig redigert, omskrevet, oversatt, blandet med annen tekst, eller hvis en tekstpassasje er for kort.

Genererer du allerede tekst med AI, eller finpusser du dine egne tekster? Med hvilken modell?