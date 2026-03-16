AI-genererte influencere er her, og denne gangen reklamerer de for kosttilskudd

HQ

AI-genererte figurer markedsfører nå velværeprodukter til intetanende forbrukere, ifølge Newser.

Et av produktene som markedsføres er Modern Antidote, et kosttilskudd som nesten utelukkende markedsføres gjennom syntetiske influencere på Instagram, TikTok og Facebook. Og det er ingen tydelig beskjed om at personene i videoene er falske.

En studie fra februar i British Journal of Psychology viste at folk har en tendens til å overvurdere sin evne til å identifisere AI-genererte ansikter, og dette gjør dem sårbare for bedrag etter hvert som teknologien blir bedre.

Heldigvis kan markedsføringspotensialet til kunstige influencere allerede være begrenset: Business Insider (fra oktober 2025) rapporterer at merkevarepartnerskap med sosiale kontoer med kunstig intelligens falt med rundt 30 % i løpet av de første åtte månedene av 2025 sammenlignet med samme periode året før.

Ifølge Timothy Caulfield, forskningsdirektør ved Health Law Institute ved University of Alberta, vil det bare være et spørsmål om tid før det ikke lenger spiller noen rolle å vite hva som er ekte og hva som er AI:

"Veldig snart kommer det til å bli så vanlig at det bare blir mer innhold."

Det virker som om vi som forbrukere i det minste kan være oppmerksomme på dette.