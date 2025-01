AI-gjennombrudd oppdager lungesykdommer med 97 % nøyaktighet og skiller lungebetennelse fra covid-19

HQ

En ny studie ledet av forskere ved Charles Darwin University (CDU), United International University og Australian Catholic University (ACU) avslører en AI-modell som er i stand til å oppdage lungesykdommer med en bemerkelsesverdig nøyaktighet på 97 % ved hjelp av ultralydvideoer. Ikke bare finner den frem til tilstander som lungebetennelse og covid-19, men den forklarer også beslutningene sine, noe som gir legene viktig støtte til å stille raskere og mer nøyaktige diagnoser. Ved å kombinere to avanserte AI-teknikker utmerker systemet seg ved å oppdage de minste detaljene i ultralydbildene - detaljer som ofte er usynlige for det menneskelige øyet. Modellen utkonkurrerer allerede eldre AI-verktøy og er til og med i stand til å skille mellom lungebetennelse og covid-19, noe som kan være vanskelig for radiologer å se forskjell på i ultralydbilder. Verktøyet kommer til å bli en "game-changer" innen medisinsk diagnostikk, og vil være et kraftig hjelpemiddel for helsepersonell over hele verden.

Kan kunstig intelligens være fremtiden for helsevesenet?

Shutterstock

Dette er en annonse: