AI hjalp en mann med å få tilbake en stor sum penger

En Bitcoin-innehaver hevder at han fikk tilbake rundt 400 000 dollar i BTC fra en lommebok som hadde vært låst i mer enn et tiår. Han hadde hjelp fra Anthropics AI-chatbot Claude, som rapportert av Dexerto.

En bruker kalt "Cprkrn" delte historien sin på X, og sa at Claude hjalp ham med å få tilgang til 5 Bitcoin etter år med mislykkede forsøk. I skrivende stund handles Bitcoin til rundt $ 79,600, så 5 BTC er verdt omtrent $ 398,000.

Lommeboken hadde vært låst siden brukerens høyskoledager. Han kjøpte opprinnelig kryptoen da den var verdt rundt $ 250 per mynt. Og til slutt mistet han tilgangen etter å ha endret lommebokens passord mens han... var høy. Og hva var det riktige passordet etter alle disse årene? "lol420fuckthePOLICE!*:)", som rapportert av brukeren.

Passordet ble funnet etter at han lastet opp filer fra den gamle collegedatamaskinen sin til Claude. Den kunstige intelligensen hjalp til med å grave gjennom de gamle filene og identifisere en eldre wallet.dat-fil, som så ut til å være fra før passordendringen. Brukeren hadde angivelig også en gammel huskeregel, som hjalp til med å låse opp lommeboken når den riktige filen ble funnet.

Mange påpeker nå at Claude ikke brøt Bitcoins sikkerhet, men i stedet hjalp brukeren med å sortere gjennom gamle filer, forstå hva som hadde gått galt, og gjenopprette tilgangen ved hjelp av gyldige lommebokdata.