AI hjelper til med å finne identiteten til fem millioner holocaustofre som har gått tapt for historien

Mer enn fem millioner av de seks millioner jødene som ble myrdet under Holocaust, er nå identifisert, ifølge Yad Vashem, World Holocaust Remembrance Center i Jerusalem (via Reuters). Kunngjøringen markerer en viktig milepæl i en flere tiår lang innsats for å finne identiteten til dem som ble drept av nazistene under andre verdenskrig.

Yad Vashem sa at mens rundt en million ofre fortsatt er ukjente, kan fremskritt innen kunstig intelligens og maskinlæring bidra til å avdekke så mange som 250 000 ekstra navn ved å analysere hundrevis av millioner av arkivdokumenter som tidligere var for omfattende til å behandle manuelt.

"Bak hvert navn skjuler det seg et liv som betydde noe"

Med tanke på at antallet overlevende etter Holocaust raskt synker, kalte Yad Vashems styreleder Dani Dayan denne bragden både et gjennombrudd og en høytidelig påminnelse om et ufullendt oppdrag.

"Bak hvert navn er det et liv som betydde noe, et barn som aldri vokste opp, en forelder som aldri kom hjem, en stemme som ble brakt til taushet for alltid", sa Dayan. "Det er vår moralske plikt å sørge for at hvert eneste offer blir husket, slik at ingen blir etterlatt i anonymitetens mørke."

Yad Vashem kunngjorde for første gang bruken av sitt AI-drevne identifikasjonssystem i 2024, slik at forskere kan kryssreferere vitneutsagn, historiske dokumenter, fotografier og filmopptak for å identifisere tidligere ukjente ofre. På det tidspunktet hadde senteret sporet opp 4,9 millioner navn.

I dag inneholder den voksende Yad Vashem-databasen, som er tilgjengelig på seks språk, personlige opptegnelser, vitnesbyrd og biografiske detaljer som har hjulpet familier med å gjenoppta kontakten med fortiden og minnes slektninger som ikke fikk noen grav.

"Nazistene forsøkte ikke bare å myrde dem, men også å utslette deres eksistens", sier Alexander Avram, direktør for Yad Vashems Hall of Names. "Ved å identifisere fem millioner navn gjenoppretter vi deres menneskelige identitet og sørger for at minnet om dem lever videre."