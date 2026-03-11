AI kan snart hjelpe legen med å diagnostisere helsetilstandene dine

HQ

Det finske helseteknologiselskapet Omply Health har søkt patent på en ny AI-basert fjerndiagnostiseringsteknologi, ifølge finske STT. Løsningen tar sikte på å bringe medisinsk diagnostikk inn i folks hverdag.

Teknologien gjør det mulig for brukerne å utføre helserelaterte målinger og undersøkelser hjemme ved hjelp av medisinsk utstyr. Måledata og diagnostiske funn overføres sikkert til et skybasert analysesystem, der kunstig intelligens analyserer resultatene og danner en samlet vurdering av helsetilstanden og gir anbefalinger om mulige videre tiltak.

Den viktigste nyvinningen i løsningen er multimodal diagnostikk: Systemet kombinerer helseinformasjon fra flere ulike kilder i én og samme analyse. Når denne informasjonen analyseres sammen, får man et mye bredere bilde av en persons helsetilstand enn i digitale tjenester som er basert på individuelle målinger.

Den tidligere teknologien til Omply Health fokuserte på å samle inn og kombinere helsedata fra flere kilder, mens det nye patentet spesifikt retter seg mot en skybasert diagnose- og analysemotor som danner en klinisk vurdering ut fra flere samtidige måle- og forskningsresultater.

Og hva er målet med alt dette, spør du deg kanskje? Å gjøre helsetjenester lettere tilgjengelige, øke tilgangen til behandling, redusere kostnadene og gjøre klinisk diagnostikk til en del av hverdagen.

Når det gjelder helse, er folk vanligvis ikke så ivrige etter å stole på kunstig intelligens og andre automatiserte løsninger. Men så er teknologien her, og den gjør fremskritt. Vi får se hva fremtiden bringer, når vi kommer dit.