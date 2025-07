AI-modell brukt i Guess-reklame i magasinet Vogue

HQ

Det er en ny stjernemodell i byen, og hun ble skapt ved hjelp av en annen generativ AI-modell. I augustutgaven av Vogue vises en annonse for Guess med en modell iført en stripete kjole og en blomstrete playsuit fra merkets sommerkolleksjon. Modellen er imidlertid ikke ekte, selv om klærne er det.

Modellen er skapt av selskapet Seraphinne Vallora, hvis grunnleggere fortalte BBC at de ble bedt om å lage den AI-realistiske modellen som en del av merkets sommerkampanje av Guess' medgrunnlegger Paul Marciano. "Vi laget 10 utkast til modeller for ham, og han valgte ut en brunette og en blondine som vi videreutviklet", sier Valentina Gonzalez.

Gonzalez og hennes forretningspartner Andreea Petrescu sier at det ikke er enkelt å lage en AI-modell, og at de tar opptil et sekssifret beløp for et stort merke som Guess. Det har kommet klager på modellens utseende, og det har blitt hevdet at den håndhever urealistiske skjønnhetsnormer for kvinner. Paret mener imidlertid ikke at det er AI som håndhever disse standardene.

"Vi skaper ikke uoppnåelige utseende - faktisk ser AI-modellen for Guess ganske realistisk ut", sier Petrescu. "Til syvende og sist er alle reklamer laget for å se perfekte ut, og de har vanligvis med supermodeller, så det vi gjør, er ikke annerledes."

På spørsmål om å lage mer inkluderende innlegg, sier paret at de prøver, men at brukerne rett og slett ikke engasjerer seg i de som utfordrer dagens skjønnhetsstandarder.