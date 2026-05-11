Ai Ogura blir den første japanske føreren på MotoGP-pallen siden Nakasuga i 2012

Ai Ogura endte på tredjeplass i Frankrikes GP på søndag, bak mesterskapsledere Jorge Martín og Marco Bezzecchi, og oppnådde den første pallplassen for en japansk MotoGP-fører siden Katsuyuki Nakasuga i Valencias GP i 2012. Ogura er også den første føreren fra Asia Talent Cup som har kommet på pallen i den øverste kategorien av motorsykkelracing.

Trackhouse MotoGP Teams Ai Ogura, 25 år gammel, vant Moto2-mesterskapet i 2024 og er inne i sin andre MotoGP-sesong, for øyeblikket på femteplass i sammendraget. Ogura er også den eneste ikke-spanieren eller italieneren blant de 11 beste i MotoGP-sammendraget for øyeblikket, som kun har fire andre ikke-vest-europeiske førere: Sørafrikanske Brad Binder (13. plass), brasilianske Diogo Moreira (17. plass), tyrkiske Toprak Razgatlıoğlu (20. plass) og australske Jack Miller (21. plass).

Til tross for tilstedeværelsen av mange japanske fabrikker i motorsykkelsporten, har mange valgt europeiske ryttere. Trackhouse, et amerikansk team med en italiensk sykkel, fra Aprilia, satset imidlertid på Ogura, og det lønte seg.

"Sannheten er at jeg gir 100 prosent, og jeg prøver å tilpasse meg hver løpssituasjon. Det har alltid vært vår sterke side, men svakheten vår er fortsatt starten og de første etappene. Vi må forbedre det aspektet, og kanskje vi da vil være i en posisjon til å være sterkere, sa Ogura (via Motorsport).