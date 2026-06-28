Ai Ogura blir den første japaneren som vinner MotoGP på 22 år; Martín tar ledelsen

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MotoGP-løpet i Nederland på søndag ga opphav til en rekke overskrifter. Først og fremst mesteren, Ai Ogura, som ble den første japaneren til å vinne et Grand Prix i MotoGP på 22 år.

Raúl Fernández ble nummer to og Jorge Martín nummer tre på TT Circuit Assen, i en uvanlig avslutning: Trackhouse, Aprilias satellittlag, endte opp med å være bedre enn hovedlaget, da begge førerne, Ogura og Fernández, kom i mål foran Aprilias-førerne Jorge Martín og Marco Bezzecchi (som krasjet og havnet på sykehus). Faktisk passerte Ogura Martín i den 18. runden og Fernández i den 20. runden, og sikret seg dermed en stor seier som plasserer ham på fjerdeplass i sammenlagtstillingen, foran Marc Márquez.

Ogura, den 25 år gamle føreren fra Trackhouse, ble i mai den første japanske føreren som kom på pallen siden Katsuyuki Nakasuga i Valencia-GP i 2012, da han endte på tredjeplass i det franske GP-løpet. Med dagens seier blir Ogura den første japaneren som vinner et løp i den øverste klassen siden Makoto Tamada i det japanske Grand Prix i 2004.

Den dårlige nyheten kom da Marco Bezzecchi krasjet alvorlig i andre runde, mens han forsøkte å passere Marc Márquez (som endte på syvendeplass). Bezzecchi, den andre Aprilia-føreren, ble fraktet til et sykehus i Groningen uten alvorlige skader for å gjennomgå medisinske undersøkelser.

Resultatet betyr at Jorge Martín er den nye lederen i MotoGP (193 poeng), syv poeng foran Marco Bezzecchi (186), med Fabio Di Giannantonio på tredjeplass (177 poeng), og Ogura på fjerdeplass med 168 poeng, mens Marc Márquez faller ned til femteplass (153) og Raúl Fernández ligger på sjetteplass med 138 poeng.