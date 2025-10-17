AI Pornhub? Sam Altman tar en side fra Elon Musk og introduserer ChatGPT erotikk for voksne

HQ

OpenAI-sjef Sam Altman kunngjorde nettopp at ChatGPT snart vil tillate bekreftede voksne brukere å delta i erotiske samtaler, som kommer i desember, og kanskje tar en side fra Elon Musk og hans AI-følgesvenner.

"I desember, når vi ruller ut aldersgating mer fullstendig og som en del av vårt "behandle voksne brukere som voksne" -prinsipp, vil vi tillate enda mer, som erotikk for bekreftede voksne," skrev OpenAI-sjef Sam Altman på X (tidligere Twitter).

Dette følger OpenAIs hint om å tillate utviklere å lage "modne" ChatGPT-applikasjoner. Altman erkjente at tidligere restriksjoner var utformet for å beskytte mental helse, men at de også gjorde ChatGPT "mindre nyttig/gledelig".

Sam Altman la til at nye verktøy nå kan oppdage når brukere opplever nød, slik at OpenAI trygt kan lempe på grensene for voksne. Det er velkjent at OpenAI tidligere har slitt med å balansere voksnes frihet med brukernes sikkerhet.

Tidligere i år ble ChatGPT oppdatert for å tillate erotikk i "passende sammenhenger", for senere å stramme inn restriksjonene etter rapporter som knyttet AI til psykiske kriser. Selskapet ble også saksøkt etter selvmordet til en tenåring som angivelig ble oppmuntret av ChatGPT.

Utrullingen i desember vil inneholde eksplisitt aldersbekreftelse, selv om OpenAI ennå ikke har avslørt detaljene. Altman sa at brukerne også vil kunne tilpasse ChatGPTs personlighet, og velge om den skal svare på en "veldig menneskelignende måte", bruke emojis eller oppføre seg som en venn.

OpenAI er ikke den første som utforsker AI-ledsagerskap med modent innhold. Elon Musks xAI lanserte stemmemodus for voksne og flørtende 3D AI-følgesvenner i Grok-appen, noe som viser et voksende marked for AI-drevet interaksjon med voksne. Hva synes du om dette?