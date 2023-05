AI reimaginerer Ringenes herre og Star Wars som Wes Anderson-filmer

HQ

Det har vært mye snakk om hvorvidt kunstig intelligens bør innlemmes mer i den kreative prosessen. Mens noen er for å se hva kunstig intelligens kan bringe til bordet, foretrekker andre følelsene som menneskelig innflytelse gir, men hvis du noen gang har sittet på gjerdet i denne saken, kan to nye trailere fra Curious Refuge hjelpe deg med å velge side i denne diskusjonen.

Fordi AI-filmproduksjonsselskapet nå har gitt ut trailere som forestiller seg The Lord of the Rings og Star Wars som sære Wes Anderson-filmer, og de er begge absurd godt produsert.

Når det gjelder hvor mye AI ble brukt i prosessen med å lage disse trailerne, sier Curious Refuge at AI hjalp til med idégenerering, manusskriving, sceneskaping, redigering, animasjon, voice over og distribusjon, noe som betyr at den hadde sine figurative hender i alle aspekter av trailerens skapelse.

Sjekk ut begge trailerne nedenfor og gi oss beskjed om hvilken som er din favoritt.

<sosial>https://www.youtube.com/watch?v=KrjL_TSOFrI</social>