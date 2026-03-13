AI rundt halsen din? Møt Starboy - den nye bærbare "kompisen"

HQ

Det har vært en rekke forsøk på bærbare AI-løsninger, eller wearables som de også kalles, og Starboy er det siste som har kommet på markedet. Det er et smart smykke som du bærer rundt halsen, og som fungerer som en personlig assistent.

Enheten kobles til telefonen din og bruker innebygde mikrofoner til å fange opp hva som skjer rundt deg. Ved hjelp av kunstig intelligens kan enheten deretter analysere samtaler, oppsummere informasjon eller gi ulike typer påminnelser og forslag.

Tanken er at du skal kunne samhandle mer naturlig med teknologien - uten at du hele tiden må ta telefonen opp av lommen. En diskret dings som rett og slett gjør jobben, og som passer rett inn i bølgen av lignende produkter som har begynt å oversvømme markedet.

Prisen starter på 250 dollar når den lanseres i september, men den er også tilgjengelig i rustfritt stål, krystall (plast) eller kobber. Disse versjonene koster imidlertid litt mer, med sistnevnte som den dyreste til 400 dollar.

Er dette noe som appellerer til deg?