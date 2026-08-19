AI skal testes ut for å bidra til å hindre at fly etterlater kondensstriper

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Når du ser et fly fly gjennom en klar himmel, er det stor sannsynlighet for at du har sett et par hvite streker som strekker seg bak flyets flyvebane. Disse strekene kalles kondensstriper, og er isete skyer som bidrar til klimaendringene. Med AI kan de snart unngås.

Ifølge BBC News gjennomføres det nå et forsøk til en verdi av 5 millioner pund for å teste om AI kan forutsi hvor det er sannsynlig at kondensstriper vil dannes, og be flyene om å unngå disse områdene. Testen skal gjennomføres i Shanwick Oceanic-luftrommet, der 5 % av den globale oppvarmingen forårsaket av kondensstriper finner sted.

Mens de fleste kondensstriper forsvinner raskt, kan de som dannes under kalde eller fuktige forhold bli liggende og spre seg, og danne skyer som holder på varmen som ellers ville ha unnsluppet jorden. «Vi tror at oppvarmingen fra kondensstriper står for omtrent en tredjedel av all oppvarming i luftfarten,» sa Googles tekniske leder for operasjonen, dr. Paul Hodgson.

Selv om forsøket lykkes, vil det fortsatt kreve at flyene endrer flyhøyde, noe som kan føre til økt drivstofforbruk. Dette ekstra drivstofforbruket sies imidlertid å være mye mindre enn kondensstrimlenes samlede bidrag til klimaendringene.