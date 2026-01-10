AI: The Somnium Files - No Sleep for Kaname får en "dato" på PS4, PS5 og Xbox-serien

HQ

De to mordmysteriehjernene hos Too Kyo Games, Kazutaka Kodaka (Danganronpa) og Kotaro Uchikoshi (Zero Escape), har laget litt støy ved årsskiftet, noe som har fått fansen deres hekta på nye utviklinger om deres narrativtunge eventyr.

Førstnevnte, som nylig foreslo potensiell DLC og Switch 2-tilpasning av prisbelønte The Hundred Line: Last Defense Academy, og som berømmet partnerens skriveferdigheter for hypotetiske nye scenarier , erter nå en slags kunngjøring 22. februar (2.22). Og selv om dette høres ut som mer Danganronpa-kjærlighet i fansenes ører, har ingenting mer blitt avduket ennå.

Sistnevnte tok et baksete i den nylige No Sleep for Kaname Date - From AI: The Somnium Files og lot Kazuya Yamada lede fortellingen i spinoff til sin egen todelt. Nyheten er at Spike Chunsofts produksjon nå er klar for utgivelse på flere konsoller, ettersom den har vært eksklusiv for Nintendo Switch/Switch 2 og PC helt siden den opprinnelige lanseringen i sommer. I henhold til kunngjøringen fra utgiveren/utvikleren vil Dates nye eventyr være tilgjengelig på PlayStation 4, PlayStation 5 og Xbox Series X/S den 26. februar 2026. Slik ser det ut på PS5 :

Kunngjøringen kommer også med en alternativ fysisk utgave, men bare for Sonys nyeste konsoll, den såkalte "No Sleep for Kaname Date - From AI: The Somnium Files PS5 Tote Bag Bundle" (bildet nedenfor), tilgjengelig på Spike Chunsoft Official Store.