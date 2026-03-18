AI vekker Val Kilmer til live fra de døde i ny film

HQ

Ingenting hindrer Hollywood i å tjene penger, ikke engang døden selv. Til tross for Val Kilmers tragiske bortgang i fjor, er han tilbake i den kommende filmen As Deep as the Grave, en rolle der han har blitt gjenskapt ved hjelp av kunstig intelligens. Kilmer skulle opprinnelig spille hovedrollen i filmen, men hans sviktende helse gjorde at han aldri fikk filmet scenene sine. I stedet har regissør Coerte Voorhees, med støtte fra Kilmers familie, brukt arkivopptak og ny teknologi for å fullføre forestillingen.

Hans datter, Mercedes Kilmer, har uttrykt sin støtte og sier at faren alltid så på ny teknologi som en måte å utvikle historiefortellingen på. Samtidig er det vanskelig å ignorere den nagende følelsen: Er dette Hollywoods fremtid, eller begynnelsen på noe langt mer urovekkende? Filmen følger arkeologer i det amerikanske vesten og deres arbeid med å kartlegge Navajo-folkets historie, der Kilmer etter sigende fortsatt spiller en "betydelig rolle" i handlingen.

"Familien hans fortsatte å si hvor viktig de syntes filmen var, og at Val virkelig ønsket å være en del av dette. Han syntes virkelig at det var en viktig historie som han ville ha navnet sitt på. Det var den støtten som ga meg selvtilliten til å si: "Ok, la oss gjøre dette. Til tross for at noen kanskje vil kalle det kontroversielt, var det dette Val ville."

Den stadig mer opphetede debatten om AI har dermed kommet opp i lyset igjen, og spørsmålet er nå om filmbransjen er på vei inn i en ny fase der døden ikke lenger nødvendigvis betyr slutten på en skuespillers karriere. Ubehagelig, skammelig eller kult? Vel, hva synes du?

Er det greit for deg at Hollywood vekker døde skuespillere til live igjen ved hjelp av kunstig intelligens?