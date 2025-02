AI-video av Trump som kysser Musks føtter skaper kaos på HUD-kontoret

HQ

Mandag morgen ble ansatte ved Department of Housing and Urban Development (HUD) møtt av et uventet syn da de kom tilbake på jobb etter Trump-administrasjonens forbud mot fjernarbeid.

I stedet for den vanlige morgenbriefingen ble fjernsynsapparatene i HUDs hovedkontor i Washington, D.C., kapret for å vise en AI-generert video som viste president Donald Trump kysse Elon Musks bare føtter.

Videoen ble ledsaget av ordene "lenge leve den virkelige kongen", en setning som sannsynligvis refererer til nylige kommentarer fra Trump-administrasjonen om presidentens selvutnevnte "konge"-status.

Til tross for forsøk på å slå av videoen, slet de ansatte med å koble fra monitorene, som spilte klippet i en loop. En talsperson fra HUD kalte stuntet "sløsing med skattebetalernes penger" og lovet at det ville bli iverksatt tiltak mot de involverte.

I mellomtiden fortsetter spenningene mellom Trump-administrasjonen og føderale ansatte å øke, ettersom Elon Musks siste påbud om at de ansatte skal liste opp sine ukentlige prestasjoner har skapt mer uro. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne situasjonen vil utvikle seg.