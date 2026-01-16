AI vil være mer basert på karakterer og agenter i fremtiden, ifølge Loona-skaperen

HQ

AI og robotteknologi var et stort samtaleemne på CES-messen i år, og derfor kunne vi selvfølgelig ikke la sjansen gå fra oss til å snakke med noen som jobber med begge deler. Loonas grunnlegger og administrerende direktør Jianbo Yang snakket med oss, ikke bare om Loona Deskmate og Petbot, men også om hvordan fremtiden for kunstig intelligens kan ta form.

"Jeg tror det kommer til å handle mer og mer om karakter og agent i fremtiden, ikke sant?" sa Yang, og antydet at det vil være personligheten til disse robotene som gjør at de skiller seg ut. "Så akkurat nå bruker folk bare AI med noen spørsmål, og du skriver. Men i fremtiden vil AI alltid være på. Og du snakker bare med den kunstige intelligensen, og den vil kjenne deg bedre i henhold til minnet, i henhold til hva du har interagert med tidligere."

Loona er et godt eksempel på dette. "Loona har sin egen kropp, så den er alltid på. Og vi håper at Loona, vi har to produkter, Loona Padbot og Loona Deskmate, virkelig kan leve i folks liv, ikke sant?" forklarte Yang.

Det ser altså ut til at kappløpet ikke handler om å lage den mest høyteknologiske AI-en, men den som skiller seg mest ut når det gjelder egenskaper. Folk som ønsker selskap i AI-chatbotene sine, vil bli tiltrukket av de som kan tilpasse seg dem, noe som høres ut som om det kan være fokuset i den nærmeste fremtiden for AI. Sjekk ut hele intervjuet nedenfor for mer: