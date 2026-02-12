Aiai har nå sluttet seg til Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Det kommer en spesiell gjest til Sonic Racing: Crossworlds i dag, for Super Monkey Ball -ikonet Aiai setter seg nå bak rattet. Og han gjør det med sin egen bil, passende nok kalt Banana Cruiser Vehicle. Begge disse er gratis for alle som eier spillet.

Som med tidligere tilføyelser vil det også være et eget arrangement, og Super Monkey Ball Festival vil starte i forbindelse med Aiai's ankomst senere i dag. Det er en gylden mulighet til å ha det gøy og bli kjent med denne nye sjåføren.

De neste figurene som blir lagt til i spillet er de mer obskure Tangle og Whisper. De tilhører Sonic-universet, men har aldri vært med i et spill før, men kommer i stedet fra IDWs offisielle tegneserier. De har blitt favoritter blant Sonic-fans og tar nå spranget til å bli spillhelter.

Vi venter også på andre gjesteopptredener i Sonic Racing: Crossworlds, ikke minst fra Mega Man og Teenage Mutant Ninja Turtles, som også tar med seg nye spor.

Vil du benytte anledningen til å introdusere Aiai for Sonic Racing: Crossworlds i dag?