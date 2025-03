AI.com-domenet er til salgs, men det er ikke billig hvis du er interessert i å sikre deg det

HQ

AI.com er et utrolig attraktivt domene. Du trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne det. Kunstig intelligens er stadig i nyhetsbildet, og selskaper som driver utviklingen på området, har steget voldsomt i verdi. Det er derfor ingen overraskelse at startprisen på en auksjon for dette domenet vil være høy, og at det sannsynligvis er mange som er villige til å punge ut en heftig sum for å eie AI.com.

100 millioner dollar er startprisen, og vi får se hva den ender opp med å nå ved slutten av salget. Larry Fischer, en domenemegler som driver nettstedet getyourdomain.com, har fått i oppdrag å selge det verdifulle domenet. Vi vet ikke hvem den nåværende eieren er, men Fischer har sagt følgende til DN Journal:

"Når det gjelder AI.com, hadde ikke anskaffelsen av det noe å gjøre med veksten av kunstig intelligens de siste årene, det var bare rett og slett for å ha et forfengelig domenenavn som tilfeldigvis var initialene mine. Og plutselig har kunstig intelligens økt eksponentielt i bransjen, og jeg var midt oppe i det."