Aidan Gallagher flytter fra Umbrella Academy til Gekkoukan Institute i ny trailer på Persona 3 Reload.

Sega gir 2024 en imponerende start. Denne uken lanseres studioet Ryu Ga Gotoku Like a Dragon: Infinite Wealth, og neste uke er det Atlus' tur til å støtte lanseringen av den etterlengtede nyinnspillingen Persona 3 Reload.

Nyinnspillingen av den klassiske Persona-serien tiltrekker seg mye oppmerksomhet på grunn av den enorme populariteten serien har fått siden Persona 5, og et bevis på det er den nye traileren de har avduket, som kombinerer live-action-elementer med animerte opptak fra selve tittelen. Og i hovedrollen ser vi ingen ringere enn Aidan Gallagher, som mange av oss kjenner som Number Five i The Umbrella Academy-serien, som forlater superhelthjemmet for å vandre rundt på Gekkoukan-instituttet mens han introduserer oss for spillet.

Klippet har fått tittelen "Seal Your Fate", og setter fart på toget mot et nytt kapittel i Persona-sagaen. Persona 3 Reload blir tilgjengelig på PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 og PS5 2. februar.