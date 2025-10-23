A.I.L.A. lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S neste måned

HQ

Det er rundt en uke igjen av årets skumleste måned, og selv om du kanskje leter etter noe fryktinngytende som passer til anledningen, må du nøye deg med A.I.L.A.s tilgjengelige demo.

Som en del av Galaxies Autumn Showcase 2025, dukket utvikleren Pulsatrix Studios og utgiveren Fireshine Games opp for å avsløre at A.I.L.A. vil komme på PC, PS5 og Xbox Series X / S-konsoller så snart som 25. november.

Førstepersons skrekkspillet vil være nesten en måned for sent til den skumle sesongfesten, men vil ankomme rundt en tid på året der det blir stadig mer begrenset konkurranse. Når det gjelder hva du kan forvente fra A.I.L.A., forklarer synopsis for spillet følgende.

"Spill som den eneste spilltesteren for en revolusjonerende ny fiktiv AI. Overlev intense skrekkopplevelser som utnytter din dypeste frykt når grensene mellom virtuell virkelighet og virkelighet begynner å viskes ut ..."

For å markere denne kunngjøringen har det kommet en ny trailer for spillet, som du kan se nedenfor.