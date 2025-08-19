Air Canadas flyvertinner avslutter streiken etter historisk arbeidsstans

HQ

De siste nyhetene om Canada Air Canadas kabinpersonale har tirsdag kommet til enighet med flyselskapet, og dermed avsluttes en streik som varte i nesten fire dager og førte til at flyselskapet trakk tilbake sine forventninger til inntjening for tredje kvartal og hele året.

"Streiken er avsluttet. Vi har en foreløpig avtale som vi vil presentere for dere", skrev Canadian Union of Public Employees i et Facebook-innlegg, og avsluttet dermed den første streiken blant kabinpersonalet på 40 år, som hadde forstyrret reiseplanene til hundretusener av mennesker.

Arbeidsnedleggelsen, som ble utløst av uenigheter om kompensasjon for arbeidsoppgaver på bakken, tvang flyselskapet til å kansellere flyvninger og utsette resultatprognosene. Driften vil gradvis komme i gang igjen, og det forventes noen kanselleringer i løpet av neste uke etter hvert som rutetidene stabiliseres.

Fagforeningen understreket at problemer knyttet til ulønnet arbeid har blitt løst, og at kundene tilbys refusjon, kreditt eller ombooking. Myndighetene hadde lagt press på begge parter for å få til mekling, og fremhevet bekymringer rundt arbeidstakerrettigheter og ubetalte arbeidsoppgaver i flybransjen.