Airbus lander saudiarabisk jetavtale mens israelsk-franske spenninger forstyrrer Paris Airshow

Siste nytt om Frankrike . Midt i en anspent start på Paris Airshow relatert til Israel-Iran og Frankrike, sikret Airbus seg en betydelig flyordre fra Saudi-Arabias AviLease i det som markerer leasingselskapets første direkte kjøp fra produsenten.

Utstillingen åpnet under anstrengelser etter at franske arrangører stengte fire israelske firmaers stands for å ha vist frem våpen av militær grad, noe som utløste sterk fordømmelse fra Israel (du kan lese mer om denne nyheten her).

Boeing, på sin side, trappet ned sin tilstedeværelse på grunn av den pågående etterforskningen av dødsulykken med et av selskapets jetfly i forrige uke, da et Air India-fly med 242 passasjerer styrtet etter avgang fra Ahmedabad (du kan lese mer om denne nyheten her).