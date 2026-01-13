Airconsoles spilling i bilen beviser at ytelse ikke er alt

HQ

På CES-messen snublet vi over en idé som kombinerte spill og bil, slik at sjåfører og deres familier eller venner kunne spille noe sammen mens elbilen deres ladet. Airconsole har dusinvis av spill å velge mellom, og da vi tok en prat med selskapets driftssjef Ondrej Zak, snakket vi om hvorfor ingen av disse spillene egentlig fokuserer på å ha god ytelse og grafikk.

"Folk vil bare ha enkle spill som handler om moro og ikke om spesifikasjoner", forklarte Zak. "Så vi fokuserer egentlig aldri på å få fantastisk grafikk ... Vi bruker Unity. Så vi prøver alltid å få mest mulig ut av maskinvaren når det gjelder bildefrekvens eller oppløsning."

Programmet bruker også bare to av bilens kjerner, og Zak sier at det bare er de nyeste modellene som har en liten sjanse til å konkurrere med moderne konsoller. Men når spill som Who Wants to be a Millionaire, Overcooked og andre er tilgjengelige for korte økter av gangen, vil du sannsynligvis ikke bli fristet til å holde deg til et mye mer krevende spill. Og selv om du skulle gjøre det, lurer vi på hva fordelen med å spille et slikt spill i en bil er.

Sjekk ut hele intervjuet vårt nedenfor for mer informasjon om Airconsole og hvordan det tar spilling på farten :