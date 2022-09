AirPods Pro 2 har en ny chip og personlig romtilpasset lyd

HQ

Etter mye spekulasjoner har Apple endelig avduket et nytt sett med AirPods Pro, enkelt og greit kalt "AirPods Pro 2".

Det nye settet har en ny H2-brikke, som gir tilgang til dobbel aktiv støyreduksjon, personlig romtilpasset lyd og mye, mye mer.

I tillegg har de en ny design som beholder funksjonen med å "klemme" på stammen for å for eksempel sette musikken på pause, men du kan også bruke berøringkontroll for å for eksempel øke volumet. Batteritiden har også fått en oppgradering og gir deg hele seks timer på én lading.

AirPods Pro 2 er tilgjengelig fra 23. september og vil koste 2990kr.