Aitana Bonmatí blir ute i fem måneder etter å ha brukket beinet under trening

De verste nyhetene om Aitana Bonmatís skade ble bekreftet tirsdag: Barcelona-midtbanespilleren, som har vunnet Ballon d'Or tre ganger, brakk beinet under trening med det spanske landslaget og vil være ute i fem måneder. Hun pådro seg et trans-syndesmotisk brudd på leggbeinet i venstre ankel, etter en dårlig landing på trening mens hun var på landslagsoppdrag.

Vi visste allerede at hun går glipp av Nations League-finalen mot Tyskland i dag (eller rettere sagt returkampen i finalen, etter at den første kampen på fredag endte 0-0). Spania går glipp av en av sine beste spillere mot en av de tøffeste rivalene de har møtt (kampen starter kl. 18:30 CET, 17:30 GMT).

FC Barcelona må også klare seg uten en av sine nøkkelspillere, i tillegg til andre viktige fravær, deriblant to midtbanespillere: Kika Nazareth har pådratt seg en forstuing av det mediale sideleddet i venstre ankel, og Patri Guijarro er på bedringens vei etter et stressbrudd i skafoidbeinet i høyre fot.

Det er også den andre alvorlige skaden en Barcelona-spiller har pådratt seg under landslagspausen med Spania, ettersom Salma Paralluelo er på bedringens vei etter en skade i det midtre sideleddet i venstre kne.