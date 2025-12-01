Aitana Bonmatí har pådratt seg et brudd i venstre leggben og går glipp av Nations League-finalen mot Tyskland

HQ

FC Barcelona mister den tredobbelte Ballon d'Or-vinneren Aitana Bonmatí i en periode som kan variere fra 4-6 uker. Det spanske fotballforbundet kunngjorde at midtbanespilleren pådro seg et brudd i venstre leggbein under trening, "etter å ha landet skjevt i en kollisjon", og har returnert til Barcelona for ytterligere tester for å fastslå alvorlighetsgraden av skaden.

Men før hun returnerer til Barça, går hun glipp av returoppgjøret i Nations League-finalen mot Tyskland, som er berammet til tirsdag 2. desember. Spania spiller hjemme på Metropolitano Stadium, men de må heve nivået etter uavgjortkampen forrige fredag, der Tyskland dominerte til tross for 0-0-resultatet.

Det var Bonmatí som scoret vinnermålet mot Tyskland i forrige EM-semifinale, og dermed avsluttet en rekke på syv kamper med tap eller uavgjort mot Tyskland. Returoppgjøret i Women's Nations League spilles tirsdag 2. desember kl. 18:30 CET, 17:30 GMT.