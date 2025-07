Aitana Bonmatís umulige mål og Cata Colls redning som sendte Spania til EM-finalen

HQ

Spania er offisielt i UEFA Euro-finalen for første gang i historien. Onsdagens kamp var både første gang de slo Tyskland, den desidert mestvinnende nasjonen i turneringens historie (vinnere åtte ganger, inkludert seks på rad mellom 1995 og 2013), og første gang de nådde en europeisk finale.

Det var imidlertid ikke lett for verdensmestrene, for selv med den vanlige balldominansen klarte de ikke å skape mange betydningsfulle sjanser til å få hull på Tysklands nett. Kampen ble avgjort i andre omgang av tilleggstiden, da Aitana Bonmatí overrasket Ann-Katrin Berger med et skudd fra en umulig vinkel, og valgte å skyte i stedet for å sette ballen i krysset.

Det var en individuell handling som ødela den enorme defensive innsatsen fra Tyskland, men det ble innledet av en annen, ikke mindre transcendental redning av Cata Coll, med ti sekunder før slutten av ordinær tid, da hun gjorde to redninger, inkludert en volley som nesten overrasket henne.

Nå møtes verdensmesterne og europamesterne i finalen søndag 27. juli (20:00 BST, 21:00 CEST), en gjentakelse fra VM i 2023 og også en gjentakelse fra herrenes europacup i fjor. Begge endte med Spania på topp, vil det samme resultatet gjenta seg nå?