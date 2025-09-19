"Ditt første 360 actionkamera". Det er det som står på esken til Akaso 360, et nytt, mer budsjettorientert kamera som tar sikte på å utfordre de veletablerte gigantene Insta360 og nå også DJI, to selskaper som stort sett har delt markedet mellom seg i disse kategoriene.

Men Akaso står alene, borte i Frederick, Maryland, og ser ut til å ta David/Goliat-fortellingen på alvor, og de gjør det ved å selge en ganske omfattende opptaksløsning for mye, mye mindre. Ok, så hvor mye mindre, spør du? Vel, en Adventure Combo -utgave av DJI Osmo 360 vil sette deg tilbake £ 540 akkurat nå, noe som gir deg det essensielle tilbehøret som gjør kameraet ... vel, brukbart. Til sammenligning kan du få Akaso 360's Creator Combo, som tilbyr stort sett det samme utvalget, for £ 200.

Det er mildt sagt en enorm besparelse, og selv om DJI har erfaringen når det gjelder objektivvalg, stabilisering, byggekvalitet og økosystem, er forskjellen egentlig ikke stor nok til å rettferdiggjøre dette prishoppet fra deres side.

Akaso 360 ser litt ut som en Insta360 X -modell med sin mer langstrakte design, og byggekvaliteten virker pålitelig. Den har alle portene man kan forvente, men selv om Akaso selv kaller den "sprutsikker", finnes det absolutt ingen IP-sertifisering overhodet, og det er heller ikke mulig å skifte linseglass, slik som på Insta360s X5.

Rent funksjonelt er dette et 360-graders kamera slik du kjenner det. Det er to 1/2"-objektiver i f/2,25 på 180 grader hver, som deretter "syr" bildet sammen i endene slik at det ser ut som ett enkelt, kuppelformet opptak. Denne "stitchingen" fungerer overraskende bra, og selv om det "bare" tas opp i 5,7K/30fps eller 4K/60fps, er fargene skarpe og dynamiske. Det er også god dybde og skarphet, det er ikke her de har tatt noen snarveier.

Det er et mindre problem med lysforholdene. Selv om kameraet klarte å produsere ganske gode resultater på min ferietur til Spania nylig, der den hvite fjellandsbyen Compèta så spesielt vakker ut i strålende solskinn, var det en del bildestøy under mindre ideelle lysforhold. Legg til en litt treg berøringsskjerm, og du får ikke en perfekt brukeropplevelse.

Creator Combo leveres med en 120 cm teleskopstang, en veske, tre ekstra batterier og et ladeetui, som alle gjør opplevelsen mer sømløs, og det anbefales på det sterkeste at du kjøper disse tingene i tillegg, ellers er kameraet, igjen, praktisk talt ubrukelig. Jeg synes likevel at disse produsentene burde inkludere noen flere monteringsalternativer i esken for å inspirere den "nye" 360-brukeren som Akaso tydeligvis retter seg mot. Hva med en klips som kan montere kameraet på en caps eller hjelm, eller en holder som kan monteres på sykkelen? Ja, det finnes et standard 1/4" skruefeste på undersiden, men igjen, hvorfor ikke inspirere direkte?

Dette er mindre klager, men igjen, husk at denne kombinasjonsløsningen bare koster litt mer enn halvparten av hva DJI tar for deres Osmo 360 i en lignende kombinasjon. Dette er en massiv, betydelig besparelse, noe som sikrer at Akaso vil lykkes med dette konseptet, og det er fortjent. Heldigvis kan produktet underbygge dette, selv om det er mye å ta tak i i en eventuell andre versjon.