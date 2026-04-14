Akkurat i tide til å markere 45-årsjubileet for utgivelsen, har StudioCanal kunngjort en nyinnspilling av Joe Dantes The Howling

Som du vet, i går kveld ble det gjort en rekke store filmrelaterte kunngjøringer til de heldige deltakerne på CinemaCon, som vi har avrundet i løpet av morgenen. Det er imidlertid en kunngjøring som hadde vært mer passende hvis den hadde blitt gjort for en måned siden.

Vi sier dette fordi The Howling, Joe Dantes skrekkklassiker, feiret 45-årsjubileum for utgivelsen i mars i fjor, og det ville ha vært hyggelig å markere anledningen ved å kunngjøre at den vil få en nyinnspilling for det store lerretet i fremtiden, produsert av StudioCanal.

The Howling, regissert av (du gjettet riktig) Joe Dante, er en skrekkfilm etter romanen med samme navn av Gary Brandner, som følger nyhetsprogramlederen Karen White (en ung Dee Wallace) som trekker seg tilbake til landsbygda for å unnslippe et attentatforsøk, bare for å ende opp i jaktmarkene til noen fryktinngytende varulver. Filmen ble en massiv suksess på kino og i videobutikker, og avfødte flere oppfølgere, men fremfor alt etterlot den oss med scener som har gått inn i filmhistorien, som varulvforvandlingen med sine håndlagde spesialeffekter.

Vi vet fortsatt ikke når denne fremtidige nyinnspillingen av The Howling vil bli utgitt, men vi håper å høre nyheter snart om rollebesetningen og utgivelsesdato.

Kunne du tenke deg å se en nyinnspilling av The Howling?