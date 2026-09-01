Aksjekursen til hurtigmote-giganten Shein faller etter børsnoteringen

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Etter stor etterspørsel etter at fast fashion-giganten Shein skulle børsnoteres, har børsnoteringen ikke gått så bra som forventet. Den etterlengtede børsnoteringen førte til at Sheins aksjer falt, etter at selskapet ikke klarte å noteres i USA og Storbritannia på grunn av bekymringer knyttet til arbeidsforhold og miljøpåvirkning.

Dette har ført til at verdivurderingen av Shein har falt drastisk, fra anslag på rundt 100 milliarder dollar til omtrent en fjerdedel av dette beløpet, nemlig 26,3 milliarder dollar. Selskapet står også overfor hard konkurranse og handelsspenninger når det nå går inn på aksjemarkedet.

Charu Chanana, sjefsinvesteringsstrateg i investeringsbanken Saxo, sa til BBC News at markedet ikke virker overbevist om at Shein kan komme tilbake. Ifølge Chanana er investorene i disse dager mer tiltrukket av teknologiselskaper, og Shein innebærer for stor risiko for investorer.