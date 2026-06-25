Administrerende direktør i FromSoftwares morselskap beholder stillingen etter kritikk for den påståtte fiaskoen med «Elden Ring»

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Aksjonærene i Kadokawa Group, morselskapet til « Elden Ring »-utvikleren FromSoftware, forsøkte å avsette administrerende direktøren og beskyldte Takeshi Natsuno i Kadokawa Group for ikke å ha utnyttet suksessen til RPG-spillet fra 2022. Etter en heftig konfrontasjon på selskapets siste generalforsamling har Natsuno imidlertid beholdt sin stilling.

Ifølge en rapport fra Reuters sto Natsuno overfor flere utfordrere på generalforsamlingen. Oasis Management, et selskap med base i Hongkong, var den ledende aktøren i alle forsøkene på å avsette ledelsen. Med en eierandel på 13,76 % i selskapet har de mye på spill, og de påpekte at Kadokawas egenkapitalavkastning under Natsunos ledelse falt fra 9,4 % i 2022 til 0,5 % i 2025. Videre er det også anklager om tap av fortjeneste, ettersom Kadokawa lar Bandai Namco stå for den utenlandske utgivelsen av FromSoftware-spill.

Oasis står ikke alene i sin kritikk av Natsuno. Institutional Shareholder Services uttalte også i en rapport at «selv om det kan ta tid å finne en erstatter for Natsuno, er dette en utfordring det er verdt å ta på seg.»

FromSoftware har ofte fått lov til å styre sine egne prosjekter og team, og dette har ført til fortsatt suksess for selskapet. Etter « Elden Ring » ga de ut utvidelsen «Shadow of the Erdtree», samt flerspillerspillet « Elden Ring: Nightreign». Det er også planlagt en film fra A24 som skal ha premiere i 2028, og uten å tvinge FromSoftware til å bare pøse ut oppfølgere fra 2022, er det vanskelig å se hvordan suksessen til « Elden Ring » ellers kan utnyttes. Det ser ut til at Kadokawa, i hvert fall foreløpig, er enig i dette synet, ettersom de i en ny uttalelse bekrefter at Natsuno fortsatt sitter i sin stilling.