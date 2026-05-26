Aktiv aerodynamikk, oppdaterte biler, men ingen endringer i banelayout? Codemasters avslører den endelige informasjonen om F1 25s sesongpakke for 2026

HQ

Nå som Codemasters har avslørt 2026 Season Pack for F1 25, og vi vet at denne oppdateringen DLC vil komme i begynnelsen av juni, har utvikleren også begynt å dele massevis av informasjon og nyheter med hensyn til detaljene i innholdet.

I et forhåndsvisningsarrangement fikk vi vite mer om hvordan de nye reglene og forskriftene, ekstra lag og presentasjonen i spillet endres med 2026 Season Pack, og vi har oppsummert all denne informasjonen for deg nedenfor.

For det første vil de nye bilene for 2026 justere kjøreopplevelsen en smule. Vi kan forvente at front- og bakvingene på bilene vil kunne åpnes under deler av hver bane, som en del av det nye Active Aero-systemet. Dette vil gjøre det mulig for bilene å ha en svingmodus der målet er høy downforce og høyere luftmotstand for å sikre at du kommer deg lettere rundt svinger, og deretter også en rettstrekningsmodus der målet er lav luftmotstand og høyere toppfart, som fungerer på samme måte som DRS. Disse modusene kan aktiveres manuelt eller være autonome, avhengig av hvilke assistenter du bruker i spillet.

Utover dette kan vi forvente kraftigere biler med hele 350 kW elektriske motorer, slik at førerne kan bruke Boost-modus for å få mer kraft fra motoren når de trenger det. Boost kan brukes når som helst for å hjelpe til med å forsvare seg mot angripende biler eller rett og slett skvise ut mer ytelse fra bilen din, men det er også den ekstra advarselen om Overtake Mode, som fungerer som DRS ved å bevise at førere med litt mer energi og kraft hvis de er innenfor ett sekund av bilen foran. Også disse modusene kan aktiveres manuelt eller automatisk.

Når vi snakker om bilendringene, kan du forvente at 2026-bilene blir tynnere, mindre og lettere, pluss rundt 15 % lavere, har litt mindre grep og generelt litt mindre fart på grunn av den endrede kraftbalansen. Codemasters forklarer at forskjellen vil være runder som er rundt 1,5 sekunder saktere.

Når det gjelder teamene og de faktiske bilmodellene, sier Codemasters at Driver Market vil bli oppdatert til der det er i 2026, noe som vil gjenspeiles i karriere- og My Team-modusene. Biler vil også ha farger og design som gjenspeiler de nåværende 2026-iterasjonene, med en Sports Update-oppdatering som følger som vil "inkludere oppdateringer til noen bilmodeller" også. Naturligvis sier vi farvel til Sauber (Kick) til fordel for Audi, og vi ønsker også Cadillac velkommen til start som det 11. laget.

Når det gjelder hvordan spillet faktisk vil fungere med denne 2026 Season Pack, må spillerne velge enten en 2025- eller 2026-regelverkskampanje når de starter en karriere eller My Team, som deretter vil skape en opplevelse som gjenspeiler dette. Det vil ikke være noen direkte progresjon mellom de to tilstandene, og de fungerer som separate spillmoduser uten en automatisk konverteringsfunksjon. For My Team-spillere som bruker 2026-oppsettet, blir det laget de oppretter det 12. laget på rutenettet.

Til slutt lover Codemasters noen få nye oppdateringer av tilpassede spillmoduser, nemlig i form av å legge til Time Trial spesielt for 2026-reglementet, og det samme for Custom Grand Prix og Unranked Multiplayer. Det vil ikke være en rangert opplevelse for 2026-innholdet.

Til slutt, selv om vi blir fortalt at vi kan forvente flere live-service-arrangementer og aktiviteter i løpet av året, vil denne 2026-sesongpakken ikke gi layoutendringer til eksisterende baner eller nye prestasjoner eller trofeer, og den vil heller ikke tilby noen oppdateringer til F1 World Series, Co-op Career, Leagues, Vendor Goals eller Challenge Career.

Lanseringen av 2026 Season Pack er planlagt til neste uke, den 3. juni, så følg med for enda mer informasjon.