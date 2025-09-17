Aktor vil kreve dødsstraff i drapssaken mot Charlie Kirk Mistenkte anklages for å ha planlagt angrepet og tilstått i private meldinger.

Drapet på Charlie Kirk har skapt overskrifter de siste dagene. Nå har påtalemyndigheten i Utah kunngjort at de vil gå inn for dødsstraff mot Tyler Robinson, mannen som er anklaget for å ha drept den konservative kommentatoren Charlie Kirk under et universitetsarrangement. Rettsdokumenter tyder på at Robinson innrømmet forbrytelsen i tekstutvekslinger med romkameraten sin, der han beskrev både motiv og forberedelser. Myndighetene sier at han kvittet seg med bevis, forsøkte å skjule digitale spor og til slutt overga seg etter inngripen fra familien.