Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Aktor vil kreve dødsstraff i drapssaken mot Charlie Kirk

Mistenkte anklages for å ha planlagt angrepet og tilstått i private meldinger.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Drapet på Charlie Kirk har skapt overskrifter de siste dagene. Nå har påtalemyndigheten i Utah kunngjort at de vil gå inn for dødsstraff mot Tyler Robinson, mannen som er anklaget for å ha drept den konservative kommentatoren Charlie Kirk under et universitetsarrangement. Rettsdokumenter tyder på at Robinson innrømmet forbrytelsen i tekstutvekslinger med romkameraten sin, der han beskrev både motiv og forberedelser. Myndighetene sier at han kvittet seg med bevis, forsøkte å skjule digitale spor og til slutt overga seg etter inngripen fra familien. Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!

Aktor vil kreve dødsstraff i drapssaken mot Charlie Kirk
Charlie Kirk // Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterUnited States


Loading next content