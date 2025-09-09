"Al-Andalus" slår Kosovo 3-1 til tross for klager til UEFA fra det kosovanske forbundet

HQ

Kvalifiseringskampene til UEFA U-21-EM 2027 finner sted denne uken, samtidig med VM-kvalifiseringen, og Spania slo Kosovo 3-1 tirsdag kveld, med mål av Joel Roca (Girona), Iker Bravo (Udinese) og Adrián Niño (Málaga CF). Kampen ble preget av en utveksling av bebreidelser mellom de to fotballforbundene.

På sine sosiale kanaler annonserte Spania kampen som "Kosovos territorium" mot Spania. Kosovo, et lite land mellom Albania, Montenegro, Serbia og Nord-Makedonia, erklærte ensidig sin uavhengighet fra Serbia i 2008. Bare 108 FN-medlemmer anerkjenner Kosovos uavhengighet. Serbia er ikke blant dem. De fleste av landene i EU (22 av 27) anerkjenner Kosovo, men ikke Spania.

Kosovos fotballforbund offentliggjorde deretter et brev sendt til UEFA-president Aleksander Ceferin og RFEF-president Rafael Louzán, der de kaller Spanias handlinger "uakseptable". "En slik tilnærming fornekter suvereniteten til Kosovo, som er en uavhengig stat og representert av Kosovos fotballforbund, et likeverdig og fullverdig medlem av UEFA, i likhet med RFEF selv."

I mellomtiden tok Kosovos fotballforbund saken i egne hender ved å spøkefullt annonsere kampen som "Kosovo vs. Al-Andalus". Spania slettet den opprinnelige tweeten som navngav Kosovos territorium, men Kosovos innlegg ble stående.