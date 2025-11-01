Al Jean går av som The Simpsons co-showrunner etter 25 år

HQ

Etter et kvart tiår med The Simpsons episoder til fansen, har det nå blitt avslørt at Al Jean trekker seg som co-showrunner for den animerte serien. Etter å ha sluttet seg til The Simpsons som forfatter for de to første sesongene og deretter trappet opp til å bli co-showrunner for sesong 3 og utover, Jean trekker seg tilbake fra rollen, "for nå" i det minste.

Som bekreftet av Jean på X, blir vi fortalt at episoden som er planlagt til 2. november blir den siste episoden som blir utgitt under Jeans ledelse. Denne avgjørelsen vil da også føre til at Matt Selman fortsetter som den eneste showrunneren for serien i overskuelig fremtid.

Det er uklart hva dette betyr for The Simpsons som helhet, ettersom vi vet at serien fortsatt er populær nok til å rettferdiggjøre at den blir filmatisert, ettersom The Simpsons Movie 2 nylig ble bekreftet for sommeren 2027.