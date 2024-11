Al Nassr er den siste fotballklubben som lanserer en e-sportavdeling

HQ

Det er mange idrettslag og profesjonelle idrettsutøvere som har offisielle esportsdivisjoner. Noen av de mest kjente inkluderer Wolves Esports, som i motsetning til mange av de andre store fotballklubbene med esport-sektorer, faktisk konkurrerer i titler utover EA Sports FC og eFootball og lignende.

Den neste klubben som beveger seg inn i esport- og spillverdenen er den saudiarabiske Al Nassr, mest kjent for å være klubben som Cristiano Ronaldo for tiden spiller for. Laget Saudi Pro League har lansert en esportsdivisjon kjent som Al Nassr Esports, med dette opprettet i samarbeid med den italienske esportsorganisasjonen Mkers.

Det første trekket paret har gjort er å signere EA Sports FC profesjonelle João "Jafonso" Afonso Vasconcelos, som vil representere Al Nassr Esports i FC Pro -kretsen, som fortsetter i desember med en kvalifiseringskamp i London.

Al Nassrs administrerende direktør Guido Fienga uttalte om å ta spranget inn i e-sport: "Det er et viktig skritt for å fortsette utviklingen av Al Nassr på et nytt område som er veldig populært blant fansen vår. Kvalitet og innovasjon er kjernen i strategien vår, og med Mkers og Jafonso har vi ambisjoner om å bli et vinnerlag i store internasjonale turneringer med en gang."

Vi kommer utvilsomt til å se Al Nassr Esports fortsette å ekspandere og deretter slå stort opp på den saudiarabiske Esports World Cup til sommeren.