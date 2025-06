Al Pacino avslører at han ble tilbudt "en formue" for å spille Han Solo Pacino spøker med at han takket nei til rollen for å gi Harrison Ford en karriere.

HQ Vi kunne ha sett en helt annen galakse langt, langt borte, for skurken Han Solo kunne ha blitt spilt av en viss Al Pacino. Da George Lucas skulle sette sammen rollelisten til Et nytt håp, ønsket han at The Godfather- og Heat-stjernen skulle dukke opp som pilot på Millennium Falcon. Som Pacino forteller i sine memoarer Sonny Boy, og som han sa til Entertainment Weekly, ble han tilbudt "en formue" for å være med i Star Wars. Men han takket til slutt nei til rollen. "Jeg sa: 'Jeg tror jeg er i humør til å gjøre Harrison Ford til en karriere'," ertet Pacino. "Jeg holdt på med en forestilling på Broadway på den tiden, og de ga meg dette manuset, og jeg tenkte: 'Jeg forstår ikke'," sa han, og forklarte sine tanker om hvorfor han faktisk takket nei til Star Wars. "[Jeg tenkte], jeg må være ute av verdensrommet selv. Men jeg så på denne greia og sendte den til Charlie Loughton, min venn og mentor, faktisk. Jeg sa: "Hva synes du om dette?" Han var ganske klok, og han sa: "Jeg skjønner det ikke, Al. Jeg vet ikke. Jeg skjønner det ikke. Jeg sa: "Vel, ikke jeg heller; hva skal vi gjøre? De tilbød meg en formue, men jeg vet ikke. Nei, jeg kan ikke spille noe hvis jeg ikke snakker språket." Det ser ut til at alt ordnet seg til det beste til slutt. Selv om Harrison Ford heller ville fjernet nyren sin med en rusten skje enn å snakke om Star Wars i disse dager, passet han ganske perfekt i rollen som Han Solo. Dette er en annonse: